劉霞出席哈維爾圖書館基金會舉辦的人權活動。(路透)

2018-09-27 09:49

〔即時新聞/綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀,中國文學家劉霞遭中共軟禁多年,今年7月獲釋至德國展開新人生,她與中國流亡作家廖亦武在當地時間週三(26日)在美國紐約出席由哈維爾圖書館基金會主辦的人權活動,由於聯合國大會此時正在紐約舉行,劉廖2人在當地出席人權活動格外受到注目。

綜合外媒報導,這次活動由哈維爾圖書館基金會主辦,在當地時間週三、四(26、27日)連續2日舉行,首日召開「中國無權者的力量(The Power of the Powerless in China)」研討會,劉霞會上發言,感謝多年來為亡夫劉曉波和她四方奔走的友人們,媒體更在席間數度捕捉到劉霞展露笑靨的畫面,神情相當輕鬆。

主辦方週四則舉行2018年人權獎的頒獎典禮,與劉霞同行的廖亦武將領取「擾亂表面和平,不畏迫害作家獎(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk)」,表彰他不畏強權迫害,堅持人權理念的為人態度,劉霞亦為該獎項的提名人。