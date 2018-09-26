火星沙塵暴失聯百日 NASA終於找到機會號了！

圖中白線方塊處為因沙塵暴休眠失聯至今的火星探測器「機會號」。（擷取自NASA）

2018-09-26 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕火星表面5月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致美國太空總署（NASA）派出的火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態並失聯至今，隨著沙塵暴消退，NASA雖仍無法與機會號恢復聯絡，但今天公布一張最新照片指出，已掌握機會號所在位置，且其上空的沙塵暴已消除，應可開始進行太陽能充電。

火星表面從5月30日起爆發劇烈沙塵暴，近期逐漸轉弱，然而這波沙塵暴發展相當迅速，影響範圍一度超過4分之1的火星表面積。巨量沙塵漫天蔽日，令採用太陽能供電的「機會號」系統被迫進入休眠狀態，進入該狀態意味著機會號與NASA的聯繫已完全中斷，NASA更因而完全無法掌握機會號在沙塵暴中的受損程度。

NASA月中透露，沙塵暴已逐漸減弱，科研人員可從衛星影像透過觀察火星表面地貌，與過去一片黃霧的狀況相差甚遠。加州噴氣推進器實驗室的科學家認為，火星大氣微粒濃度持續下降，已使足夠的太陽光照射至地表，若無重大損傷，機會號應該很快就可以自動啟動恢復裝置，並重新與地球聯繫。

然而，新英格蘭大學的麥克米蘭博士（Dr. Mary McMillan）卻對此消息感到悲觀，認為機會號或許「正在遙遠的星球上等待死亡」，她說，這次遭遇嚴重沙塵暴後，機會號本應在恢復日光後數日內完成充電並「醒來」，但NASA科學家遲遲無法獲得它的訊號，或許代表其已遭遇不可修復的嚴重損害。