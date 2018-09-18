奈及利亞洪患釀百人死亡 非洲最大產油國受重創

奈及利亞中南部發生大洪水，造成10個州共有100人死亡。（路透）

2018-09-18 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞國家緊急事務管理署（NEMA）昨（17）日表示，奈及利亞中南部發生大洪水，造成10個州共有100人死亡。奈及利亞為非洲人口最多的國家，也是非洲重要的產油國，此次洪災可能影響當地原油供給與能源產業。

綜合外媒報導，奈及利亞每年雨季常發生洪患，加上基礎設施脆弱，至今面臨洪水來林仍毫無對策。而今年是繼2012年洪災以來最嚴重的一次，當時有10萬多人流離失所。奈及利亞國家緊急事務管理署發言人薩尼（Sani Datti）昨日表示，受連日暴雨侵襲，具可信賴的情報指出，至今10個州已有100人因洪患不幸身亡。

報導指出，奈及利亞科吉州、尼日州、阿南布拉州與三角州已宣布緊急狀態，聯邦政府正展開搜尋與救援行動三角州位於尼日河三角洲，是非洲重要的產油地帶與能源產業據點，許多條河川於此匯合再流往大西洋，因此連日暴雨產生的洪水對此地造成嚴重破壞，可能影響原油生產。

目前居民只能利用獨木舟來做為交通工具，居住於科吉州首府洛科賈的Angulu Atodo表示：「這個月開始水就湧出來了，上週我家開始淹水」、「我根本無處可去，為了避難他們把我載到很遠的地方，但完全沒有食物，什麼都沒有。」

奈及利亞為非洲人口最多的國家，也是非洲重要的產油國，此次洪災可能影響當地原油供給與能源產業。（路透）

居民表示根本無處可去，完全沒有食物。（路透）