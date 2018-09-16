蘇啟誠自殺 日本網友道歉：疏忽危機管理難辭其咎

許多日本網友對蘇啟誠自縊表達遺憾與歉意。（圖擷自臉書）

2018-09-16 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠14日於大阪官邸輕生身亡，引起社會譁然，輕生原因疑與日前日本遭燕子颱風侵襲，中國「派專車到關西機場接送」假新聞與外界批評有關。多家日媒也跟進報導蘇啟誠自殺的新聞，許多日本網友表達悼念，更表示蘇啟誠之死日本難辭其咎，「是日本的危機管理體制的錯。」

有網友認為，人在混亂時一定會充滿不安與不滿，雖無法責怪那些抱怨的民眾，但混亂時才該冷靜下來仔細判斷資訊，也想想對方領事館也同樣陷入混亂，至少這次事件對大家來說都是可以借鏡的教訓。「但若是關西機場沒發生這樣的事情，也不會給他國添麻煩，起因與過失是疏忽防災與危機管理的日本造成的」、「造成如此大的影響與後續效應，日本的責任與罪過非常大，身為日本人我感到很抱歉，真的太可憐而感到很悲痛，也希望未來能繼續與台灣保持友好關係」。

「第一個錯的是颱風，第二個是日本的危機管理，身為日本人真的對此感到很抱歉，對這位外交官的死感到很遺憾」、「雖然隨謠言起舞的輿論與媒體責任重大，但是因為日本的處理失當才讓外國人遇上如此情況，結果造成台灣的大阪辦事處處長過世，日本的責任相當的重」

「大阪是日本第二大都市，比沖繩的那霸的都市規模還大，（蘇啟誠）剛上任一定還人生地不熟。此時關西機場的聯外橋被破壞，即使是習慣颱風的日本，這在大阪也是很罕見的事，當時大阪府的行政也相當混亂，台灣的大使未巧妙處理好情況實在是沒辦法的事」、「但為此在網路上嚴厲批評他，最後把他逼到自殺，我只能說這些在網路上抱怨的人都是間接殺了他的兇手，任何事都不要在網路上酸過頭比較好。」

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有日本網友認為，此事的起因與過失是疏忽防災與危機管理的日本造成的。（擷取自yahoo japan news）