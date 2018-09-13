施壓避談敏感議題！華府智庫：中國干預美學術自由

美國華府智庫最新報告顯示，中國政府干預美國大學的學術自由，透過中國大使館要求取消討論中國政治的敏感問題，並且威脅研究人員改變學術議題。（法新社資料照）

2018-09-13 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫最新報告顯示，中國政府干預美國大學的學術自由，透過中國大使館要求取消討論中國政治的敏感問題，並且威脅研究人員改變學術議題。該智庫呼籲，美國政府應該就中國的施壓行為進行調查。

綜合媒體報導，美國華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的美中關係研究所的研究員勞埃德達姆尼亞諾維奇（Anastasya Lloyd-Damnjanovic），採訪美國大學教授、管理人員和政府官員等180多位受訪者後，發表「中國政治對美國大學施壓的影響的初探」。其中有100多位教授，他們指控中國大使館官員和部分中國學生試圖侵犯美國大學的學術自由。

報告指出，在過去的20年中，駐美國的中國外交官侵犯了美國大學師生的學術自由，包括他們向美國大學抗議受邀的演講者和活動、施壓或誘導避免學術研討會談及有關中國政治的敏感內容，以及透過留學生蒐集校內師生的言行，以威脅取消簽證的方式，要求改變學者的學術議題。

報告作者認為，中國政府繼續擴大在海外的審查制度，教授和大學管理單位必須了解這一點，如何應對中國政府的施壓。她也呼籲，美國政府應該就中國的施壓行為進行調查。

中國駐華府大使館譴責了該份報告，「這份報告的指控是毫無根據的，充滿了偏見、歧視和敵意。」多倫多大學助理教授迪斯特爾霍斯特（Greg Distelhorst）則認為，威爾遜中心的這份報告非常有研究價值。