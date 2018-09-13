中國湖南驚傳汽車闖廣場亂撞 已知9死46傷

中國湖南省週三（12日）晚間有一名有多項前科的54歲男子開車闖入當地一個廣場亂撞行人，已知有9人死亡，46人受傷。（圖擷取自微博）

2018-09-13 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省週三（12日）晚間發生一起汽車衝撞人案件，一名有多項前科的54歲男子開車闖入當地一個廣場亂撞行人，肇事者已被逮捕，截至晚間10點30分，已有9人死亡，46人受傷。

中國媒體報導，週三晚間7點35分左右，54歲男子陽贊雲開著一輛紅色SUV，突然闖入湖南省衡陽市衡東縣洣江鎮濱江廣場胡亂衝撞，當時不少人在廣場上散步或跳廣場舞，造成群眾恐慌。

《北京青年報》引述目擊者稱，當時一輛紅色汽車高速開過，向跳廣場舞的人群衝撞過去，之後有7、8個人倒地，大多流血。

據湖南省衡陽市官方微博「衡陽發布」最新發文指出，截至週三晚間10點30分，這起案件已造成9人死亡，46人受傷，其中3人重傷，傷者均已送往醫院救治。

中國媒體指出，目前已被逮捕的肇事司機陽贊雲有多項前科，包括故意傷害罪、販售毒品罪、失火罪、敲詐勒索罪等，今年1月又因尋釁滋事罪被判刑。