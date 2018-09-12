普廷突襲提議「先締約再談領土」 日方否決

俄羅斯總統普廷（右）12日在海參威舉行的東方經濟論壇上，突然向日本首相安倍晉三（左）拋出今年內締結日俄和平條約的提案。（歐新社）

2018-09-12 18:51

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕俄羅斯總統普廷12日在海參威舉行的東方經濟論壇上，突然向日本首相安倍晉三拋出今年內締結日俄和平條約的提案，但日本必須吞下不設任何前提的條件。安倍雖然未在當場表示態度但日本政府發言人、官房長官菅義偉已在下午的記者會中，以有違日本主張的理由否決普廷的提案。

日俄兩國因為北方四島問題，戰後70年尚未締結和平條約，安倍上任多年來極力與普廷博感情，以共同開發北方四島的經濟合作方案換取政治和解，希望早日解決這項歷史懸案，但俄方一直希望先締約再談領土問題。

安倍12日在東方經濟論壇的全體會議上進行演說，內容也再次重申，把北方四島作為物流基地，轉化成「日俄合作的象徵」。他還向普廷喊話，希望普廷做出決斷「現在不做何時做？我們不做誰來做？」

未料，普廷當場接招，在安倍演說完畢後突然要求上台發言，普廷表示，日俄應先締結和平條約，馬上簽當然不太可能，但今年年底前應該有辦法，只要不設任何前提。普廷當眾拋出令安倍措手不及的提議，而他本人還接著說，並不要求大家鼓掌，但希望大家支持。俄媒報導，安倍當場並無反應。

菅義偉在日本的記者上強調，日本堅持先解決北方四島歸屬問題後再締約的基本方針未變，否決了普廷的提案。另一方面，日媒報導，日本政府高官表示，不需要對普廷的說法一一做反應，不過日方並無抗議的打算。