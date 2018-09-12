台灣旅行法之後 FAPA將推代表處正名

2018-09-12 02:44

〔中央社〕台灣人公共事務會執行主任昆布勞表示，正在推動駐美代表處正名為台灣代表處。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲也將透過這兩天與美國政府官員會晤機會推動正名。

台灣加入聯合國宣達團今天拜會台灣人公共事務會（FAPA）與民進黨駐美代表處，了解美國政府與國會的對台政策。

昆布勞（Coen Blaauw）透露，在成功推動台灣旅行法正式成為法律之後，正在積極推動代表處正名。

他表示，「駐美國台北經濟文化代表處」讓人覺得只是代表「台北」，而非代表台灣2300萬人，因此希望能推動正名，將代表處改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

至於推動進度，昆布勞不願多談，僅表示仍在初步階段。

另方面，他也提到美國在台協會（AIT）台北辦事處處長實質上等同美國派駐台灣大使，但卻和其他大使不同，不需經過美國參議院同意，這是不對的，FAPA也希望能推動讓AIT處長也同樣需經美國參議院同意。

此外，昆布勞也提到FAPA將積極推動美台建交。他指出，全球目前僅伊朗、北韓、敘利亞與台灣4個國家未與美國建交，但台灣不該在這個流氓名單上。

至於建交模式是雙重承認，還是與中國斷交後與台灣建交，昆布勞並不在意。但他認為，教宗方濟各是創造雙重承認的最適當人選，

蔡明憲則表示，過去兩年入聯團訪問華府時，都曾和美國政府就代表處正名一事提出意見，今年也會利用這兩天在華府拜會美國國務院、國防部與美國國會議員機會，能有更具體的討論，也會和美方就台美雙邊關係交流交換意見。

他也手持寫給聯合國秘書長與包括中國在內的194個聯合國PF3M5001.CAP 09/12/18 02:36:02台灣旅行法之後 FAPA將推代表處正名〔中央社〕台灣人公共事務會執行主任昆布勞表示，正在推動駐美代表處正名為台灣代表處。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲也將透過這兩天與美國政府官員會晤機會推動正名。

台灣加入聯合國宣達團今天拜會台灣人公共事務會（FAPA）與民進黨駐美代表處，了解美國政府與國會的對台政策。

昆布勞（Coen Blaauw）透露，在成功推動台灣旅行法正式成為法律之後，正在積極推動代表處正名。

他表示，「駐美國台北經濟文化代表處」讓人覺得只是代表「台北」，而非代表台灣2300萬人，因此希望能推動正名，將代表處改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

至於推動進度，昆布勞不願多談，僅表示仍在初步階段。

另方面，他也提到美國在台協會（AIT）台北辦事處處長實質上等同美國派駐台灣大使，但卻和其他大使不同，不需經過美國參議院同意，這是不對的，FAPA也希望能推動讓AIT處長也同樣需經美國參議院同意。

此外，昆布勞也提到FAPA將積極推動美台建交。他指出，全球目前僅伊朗、北韓、敘利亞與台灣4個國家未與美國建交，但台灣不該在這個流氓名單上。

至於建交模式是雙重承認，還是與中國斷交後與台灣建交，昆布勞並不在意。但他認為，教宗方濟各是創造雙重承認的最適當人選，

蔡明憲則表示，過去兩年入聯團訪問華府時，都曾和美國政府就代表處正名一事提出意見，今年也會利用這兩天在華府拜會美國國務院、國防部與美國國會議員機會，能有更具體的討論，也會和美方就台美雙邊關係交流交換意見。

他也手持寫給聯合國秘書長與包括中國在內的194個聯合國會員的公開信表示，此行的另一個目的，則是推動台灣入聯，向美國政府、國會與民間表達台灣加入聯合國的決心。（編輯：陳政一）