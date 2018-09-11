走錯公寓擊斃無辜黑人 女警殺人過程全曝光

每國德州達拉斯女警蓋格（Amber Guyger）走錯公寓，誤殺手無寸鐵的住戶、26歲的聖露西亞籍黑人基恩（Botham Shem Jean）。（美聯社）

2018-09-11 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯女警蓋格（Amber Guyger），於6日晚間下班回家時看到屋內有個黑人，隨後拔槍將他擊斃，事後才發現自己走錯了公寓，殺掉的是手無寸鐵的無辜住戶。女警犯案後接受調查，筆錄與證詞近來曝光，目前她已被控犯下過失殺人罪，但檢察官不排除未來以更重的罪名起訴。

據《CNN》報導，30歲的女警蓋格（Amber Guyger）和26歲的聖露西亞籍黑人基恩（Botham Shem Jean）都住在達拉斯South Side Flats公寓裡，蓋格的公寓房間就在基恩住處的正下方。當女警下班穿著制服回家時，基恩獨自一人在家。

蓋格筆錄顯示，當她試圖用晶片鑰匙打開電子感應鎖時，看到門是半掩的，蓋格把門完全打開後發現裡面沒有開燈完全漆黑一片，接著就看到一個巨大的人影，讓她認為有竊賊闖入家中，因此拔槍對準人影。

蓋格筆錄指出，她的口頭警告無效後，便向對方連開兩槍，接著自己就進入公寓，打911叫救護車並為倒地的基恩急救。蓋格在證詞中表示，她打電話時開啟了公寓電燈，當911要求提供確切地址時，她才發現自己走錯了公寓。蓋格強調，她開槍時認為自己的確是在自己的公寓裡。女警筆錄裡聲稱，兩間公寓的格局極為相似。

在案發後，基恩家屬與委任律師與當地檢察官見面，要求拘留女警，蓋格隨後才遭到逮捕。達拉斯警方表示，為了消除任何潛在的偏見，已將女警槍擊案交給德州州警調查，蓋格也被採集血液樣本，以測試是否有藥物和酒精問題。不過，蓋格被裁定以30萬美元（約新台幣925萬元）保釋，9日已經交保走出看守所。

蓋格於達拉斯警局執勤4年，去年5月曾涉入一起槍擊事件，當時她正準備檢查1名女駕駛的身分證件，對方突然想搶走蓋格的電擊槍，因此女警立即拔槍將女駕駛射傷。

基恩家屬委任律師梅里特（S. Lee Merritt）表示，基恩和蓋格在槍擊案發生前，並沒有任何關係，目前律師事務所已向檢察官提供證人和影片證據，據悉該影片並沒有拍攝到槍擊過程，不過梅里特拒絕說明將其作為證據提交的原因。

基恩2016年於阿肯色州的哈汀大學畢業，被女警誤殺之前，他在四大國際會計師事務所普華永道（PricewaterhouseCoopers）擔任風險控制師。