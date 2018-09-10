栗戰書訪北韓轉交習近平親筆信 還送金正恩千萬茅台

北韓週日（9日）為建政70週年舉行慶祝活動，中國國家主席習近平派出特使栗戰書（左）出訪。（美聯社）

2018-09-10 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓週日（9日）慶祝70週年國慶，中國國家主席習近平雖然未到訪，仍派出特使栗戰書轉交親筆信給北韓領導人金正恩；據外媒稱，栗戰書還帶了價值千萬元的茅台酒當伴手禮，為習近平「失約」無法到訪「致歉」。

據「央視網」報導，中國全國人大常委會委員長栗戰書9日在平壤與金正恩見面，並轉交習近平的「親署函」，祝賀北韓建國70週年。針對半島局勢，栗戰書強調，中方始終堅持半島無核化目標，金正恩也指出，北韓會堅持新加坡「川金會」的共識。

據海外中文媒體「博聞社」指出，栗戰書是習近平的重要心腹，他這次出訪平壤還帶了一批天價茅台酒作為賀禮。報導引述中南海消息稱，栗戰書此行表面上是專程「上門祝賀」，實際上是為習近平「失約」無法到訪而「致歉」。

消息人士稱，這批賀禮不是普通的茅台酒，「是金正恩訪華時已經暢飲過的天價茅台」，「如果按每瓶200萬人民幣（約新台幣900萬元）計算，習近平此次讓栗戰書『捎』帶給金正恩的『私人賀禮』，價值已逾千萬（約新台幣4500萬元）」。