范冰冰如人間蒸發 外媒：中國「被失蹤」現象加劇

外媒刊登文章題到，中國在習近平執政後，失蹤現象在擴大、彌散，臨時性「被失蹤」更已近似制度化。（法新社資料照）

2018-09-08 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕范冰冰逃稅風暴延燒，神隱3個多月不知去向。法廣（RFI）近日刊登資深記者安德烈的文章，他認為，范冰冰是明星，自然「惹眼球」，並指出，中國在習近平執政後，失蹤現象在擴大、彌散，臨時性「被失蹤」更已近似制度化。失蹤這件事，看起來像演戲，只是這齣戲很殘忍。

日前中央官媒《證券日報》報導范冰冰「已被控制，將接受法律裁決」，一名北京重量級人士則透露范冰冰還在牢裡，「很慘，回不來了。」

安德烈在法廣以「習近平治下失蹤現象加劇」為題發表評論，內容提到，范冰冰人在哪裡，誰也不清楚。網上有人譏諷，「今日范冰冰，明日錢冰冰，張三李四王麻子，說失蹤就失蹤。」

他提到，在胡溫時代，被失蹤的對象一般是人權鬥士、維權律師和敢言人士，最典型人士是律師王全璋。最恐怖的集體失蹤案是香港銅鑼灣書店5人失蹤案，後來逃生者揭發，那是一場中國公安製造的土匪綁劫案，桂民海在泰國度假村被劫持走，劫持原因據說是出版了有關習近平和他的情人們的軼事，這在習近平治下不能容忍。

中國失蹤現象逐漸擴大到全社會、全階層，王岐山反貪開始，弄得一些官員生不如死，這些年不斷發生中共官員墜樓現象，即由此而來。接下來就是商人巨賈，如肖建華一夜之間消失，至今生死不明。郭文貴算是深知情形，早早逃亡。海航一號人物王健，今年則在法國從矮牆上墜落而死。

文章也提到，現在連明星也在劫難逃，范冰冰去年還在戛納電影節風光當評委，今年就被指偷稅漏稅，後來到底發生什麼事，是在被調查，還是被抓押，是自己躲了起來，還是被抓了起來，生死難明。