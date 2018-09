瀕危物種日動手做動物甜點 澳洲民眾巧手讓人驚艷！

2018-09-07 11:02

〔即時新聞/綜合報導〕9月7日是澳洲瀕危物種日,這個日子用來紀念如今已滅絕的塔斯馬尼亞虎(thylacine)推特上一種活動,以「烘焙」的方式去喚起人們對瀕臨滅絕物種的重視。

據《澳洲新聞》(news.com.au)報導,民眾開始用烘焙的方式做出極逼真的瀕臨滅種動物,澳洲的生物多樣性目前正在急速下降,超過1700種物種和生態群落受到威脅並面臨滅絕的危險,為了傳達保育動物及生態的訊息,這已經是澳洲政府第二年推行這活動。

在推特上打上「#TSBakeOff」就能看到許多民眾的創意作品,每一個都是瀕臨滅絕的物種,且都逼真到令人驚呼!一名女網友Virginia Streit在推特上放上瑪麗河龜(Mary River turtle)的作品表示「瑪麗河龜是被列為地球上100種最瀕危的爬行動物之一!」;另有許多民眾全家大小一起做烘焙,有鸚鵡、烏龜、海龜、鳥等多種生物,在澳洲的瀕危物種日一起正視保育動物的問題。

A #TSBakeOff #timelapse, from careful cake-carving to the finishing flourishes of fairy floss! The perfect #procrastibaking exercise ????????????????????????✨ pic.twitter.com/KuGwTNF9ir