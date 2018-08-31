歐盟痛批中國「一帶一路」 將導致國家負債嚴重

歐盟將在9月提出一項計畫，企圖對抗中國的「一帶一路倡議」，加強歐洲和亞洲在能源、運輸和數位部門之間的聯繫。（路透資料照）

2018-08-31 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟將在9月提出一項計畫，企圖對抗中國的「一帶一路倡議」，加強歐洲和亞洲在能源、運輸和數位部門之間的聯繫。歐盟也批評一帶一路，「中國提供令人目眩神迷的貸款金額，導致受害國不良依賴和負債嚴重。」

德國《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）報導，歐盟對外事務部在一份內部文件顯示，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini），將在9月19日公布這項「歐亞連結戰略」的新倡議，將加強歐洲和亞洲在能源、運輸和數位領域的連結，此外，還將加強教育、研究、創新、文化和旅遊業的交流。

報導提到，歐盟各國外長10月中旬的會議上，可望通過該新倡議。該內部文件中，歐盟對外事務部嚴厲批評中國的一帶一路倡議，「中國提供令人目眩神迷的貸款金額，導致受害國不良依賴和負債嚴重。」

作為一帶一路倡議的一部分，中國已經與接近90個國家簽署合作協議。投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，到2027年前，基礎設施項目的數量將達到1.3兆美元。