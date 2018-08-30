恐怖！網傳中國業者挖出掩埋豬瘟肉 加工做黑心香腸

2018-08-30 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國自本月初起爆發嚴重非洲豬瘟疫情，遼寧省、河南省與江蘇省均傳出豬隻死亡事件，中國官方對此大量掩埋活體豬或死豬屍體防止疫情蔓延，但網傳有中國業者將死豬挖出製作「香腸」或「畜牧飼料」，影片曝光令網友直呼「好噁」。

推特上流傳的影片中可看見，加工廠裡遍地都是帶有泥土的死豬屍體，有些死亡豬隻甚至肢體殘缺不全、血液四溢，工作人員將死豬抬上輸送帶並送進攪碎機裡，過程中不時添加不明成分的化學藥劑，絞碎後的豬肉泥從機器旁邊的輸出口緩緩推出，整個工廠裡看不見任何殺菌設備。

許多中國網友看完影片後都覺得太誇張，紛紛留言痛罵「共匪不亡天理難容」、「是誰天天讓百姓吃毒食品自己吃特供？」、「我害人人、人人害我」，但也有中國網友表示，該影片係多年前的舊片，與此次豬瘟沒關係，「但也是屬於那種見不得光的視頻（影片）」。

豬瘟疫情疑來自俄國 中國官媒宣傳可安心食用

中國官媒《人民網》的《人民健康網》轉發《錢江晚報》的報導「非洲豬瘟不會感染人、豬肉可以放心吃」。報導中指出，截至目前豬瘟發病430頭、死亡340頭，並聲稱已啟動緊急機制，疫情得到有效處置，但引發中國網友不滿，要求官方以身作則，3餐都吃問題豬。

《財新網》報導，目前雖然仍在調查非洲豬瘟病毒傳入中國的源頭和路徑，但其實已經有些證據顯示，其源頭正是鄰近中國的俄羅斯。根據基因檢驗的結果，中國病死豬毒株裡的部分基因序列，竟與俄羅斯伊爾庫茨克2017株的基因完全一致，且非洲豬瘟早在2007年就已傳入俄羅斯，成為俄羅斯和東歐的流行病，甚至在2017年，俄國更是傳出大量疫情。

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