中日官員談兩國關係 中國外長：彼此是夥伴

日本外務省事務次長秋葉剛男昨（29）日，在北京中南海與中國外交部長王毅會談，雙方主要討論改善兩國關係，及日本首相安倍晉三10月訪中一事。圖為去年11月10日舉辦亞太經濟合作會議期間，安倍晉三與習近平於北京人民大會堂會面。（法新社）

2018-08-30 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務省事務次長秋葉剛男昨（29）日，在北京中南海與中國外交部長王毅會談，雙方主要討論改善兩國關係、及日本首相安倍晉三10月訪中一事。

綜合外媒報導，日本政府為改善中日關係，積極向中國釋出善意，期盼對方能盡速安排雙方領導人會面；而此次秋葉剛男訪中，便是與王毅，磋商安倍10月訪中的日期與日程。

秋葉也傳達，安倍有意在9月在俄羅斯海參威舉辦的東方經濟論壇上，與中國國家主席習近平會面。

「中日彼此是夥伴不是敵人。」王毅在會談中談到，日本對中國的認知，已趨向積極正面，他並示意，未來將使兩國關係更趨緊密。

但秋葉透露，相關事宜雙方仍在協調中，目前尚未有具體事項能公布。

此外，秋葉也與中國外交部副部長樂玉成會晤，他指出，雙方討論許多有關兩國關係的事務，且彼此都認為改善中日關係十分重要。

報導補充，因目前美中貿易戰的摩擦與激化形勢，讓中國也希望能穩定與日關係。