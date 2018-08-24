全球研究：不管喝多少酒都會造成健康風險

全球研究顯示，不管喝多少酒對整體健康都會造成風險。（法新社）

2018-08-24 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕2016年全球酒類飲用和疾病的分析顯示，對於全世界15歲至49歲的男性與女性來說，酒精是造成疾病與早死的主要因素之一，且與當年全年齡段的280萬人死亡有關，死因包括酒精所引起的癌症、心血管疾病、暴力、自殘、交通事故和其他意外事件，最重要的是，不管喝多少酒對整體健康都會造成風險。

據《CNN》報導，該篇刊載在醫學期刊《刺胳針》上的論文，使用了2016年全球疾病報告中的數據，當中包括1990年至2016年之間，195個國家或地區的300多項因病早死與亡和殘疾資訊，藉此分析酒精對15歲至95歲民眾共23種健康狀況所引發的風險。

出於研究目的，標準酒精單位定義為10公克，全球約有24億人飲酒，其中的女性每天消耗0.73份酒精飲料，男性每天平均飲用1.7份酒精飲料。對於50歲及以上的人來說，與酒精相關的死因主要是癌症；在15歲至49歲年齡組中，酒精與交通事故、自我傷害和肺病等死因有關。

論文作者之一、美國華盛頓大學健康指標和評估研究所的加奇多（Emmanuela Gakidou）指出，「最令人驚訝的發現是，即使少量飲酒也會導致全球健康損失。」加奇多說，「我們過去聽說每天喝一兩杯酒是好的，但證據擺在眼前。」

劍橋大學流行病學家貝爾（Steven Bell ）之前也曾在《刺胳針》共同發表1篇論文，該研究發現飲酒雖然有助於降低心臟病發作的風險，但即使每天喝1杯也會縮短預期壽命。貝爾說，人們不應該為了減少疾病風險而特地去喝酒，至於那些原本就會喝酒的人，最好要少喝一點。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆