醫病》喝酒不吃藥 主動脈剝離如千層派險死

醫師蔡忠霖指陳姓患者主動脈剝離嚴重並長出動脈瘤（箭頭與手指處）。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-23 22:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕69歲的陳姓貿易商罹患主動脈剝離，並形成動脈瘤，不規則服藥，2度剝離住院，今年5月動脈瘤惡化大到近7公分，隨時會破裂死亡，血管剝離如「千層派」、且長達80公分，接受複雜性手術，以全身低體溫、心跳停止、全身無血液的狀態，切除動脈瘤、置換人工血管，現在恢復良好，昨天回院與醫護人員切蛋糕慶重生。

台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖說，主動脈剝離的危險因子有高血壓、血管脆弱及抽菸，主動脈長期被血流衝擊造成血管內膜破洞，形成假腔，愈來愈大，一旦破裂，致死率高達9成，手術存活率約7成，但是陳姓患者主動脈離更嚴重，內膜也形成無數個破洞，無法使用一般的微創動脈支架手術，必須開胸腹手術、且過程難度高。

陳姓患者從主動脈弓一直剝離到腹主動脈，且剝離好幾層，形成動脈瘤巨大，與左肺沾黏嚴重，手術時易傷肺造成呼吸衰竭，而且脊髓血流也容易灌流不足，造成下半身癱瘓，另外腦血管保護也是難題。

蔡宗霖與醫療團隊進行「多次剝離胸主動脈複雜性手術」先穿刺引流脊髓液，術中能讓脊髓血液升壓灌流，保護脊髓血管；手術時仔細剝離肺部沾黏的血管就耗費1個半小時，之後以16到18度的低溫，讓全身無血流以減緩身體運作，這時與時間賽跑，切除動脈瘤、換置35公分長的人工血管，縫合主動脈弓，手術罕見及複雜，耗時超過16小時。

陳姓患者說，5年前因為胸背痛發現主動脈剝離，長出4.5公分大的動脈瘤，住院近1個月用藥治療後，必須服降血壓藥，卻不規則吃藥，2年前惡化再度住院，還是不按時吃藥，最後一次嚴重到開刀，這次保住性命，走路活動都沒問題，感謝醫師救命，現在還能站著很高興，以後會愛惜生命，聽醫囑服藥。

蔡忠霖也說，這類主動脈剝離患者因胸背痛不明顯，容易忽略，提醒有胸背痛一定要就醫或是確診後一定要規則服藥。