替小英踢爆真相引矚目 NASA科學家郭正光曾列國民黨黑名單

2018-08-22 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕小英總統訪美期間訪問美國國家航空暨太空總署（NASA）太空中心，遭到台灣國內外的中國人士抹黑，NASA食物研究室主任郭正光，頻踢爆真相替小英平反因而走紅，他過去曾名列國民黨海外台獨運動黑名單。

根據《民報》報導，郭正光因參與海外台灣獨立運動，與郭倍宏、李應元等人，在1980年代被國民黨列入政治黑名單，只要回台灣就是面臨坐黑牢的命運，當時任職於NASA休士頓太空中心科學家的郭正光，因此蓄鬍在美使用新身分申請護照，在1991年9月30日成功闖關入台。

郭正光在1991年10月20日，獨立聯盟在台北海霸王舉辦大會當天，不顧現場大批情治人員、員警看守，戴假髮、將臉塗黑、刮去鬍鬚易容，警方核對身分時看不出來他就是名列黑名單的要角人物，成功進入大會現場亮相，由於當年的重要成員李應元已被捕入獄，因此獨盟團隊看見郭正光無恙均相當興奮，隨後鎮暴警察便入場抓人。

郭正光情急之下跑進廁所，將自己喬裝成飯店內場人員因而逃過牢獄之災，但警方抽絲剝繭調閱當天拍攝的影帶，還是發現郭的存在，因此郭隔天出境返美時，通關被攔並帶往調查局偵訊，調查局人員將他的美國護照送往美國在台協會（AIT）勘驗，發現並無造假，AIT方面警告調查局不可抓捕未犯法之美國公民，調查局只好將郭驅逐出境。

調查局心有不甘，向美國官方誣報郭正光為恐怖分子，美國官方對此派出聯邦調查局（FBI）女探員前往NASA訪談郭正光，並詢問台獨聯盟組織性質與細節，郭正光解釋此組織倡議民主自由，且成員不乏美國高知識份子，並向探員詢問是否覺得當時的台灣政權相當蹊蹺，該名女探員弄清楚原委後就微笑離去，事後並無刁難郭正光。