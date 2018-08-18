段位、稱號都是買來的？！日本居合道考試遭爆有收賄「慣例」

2018-08-18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕劍道、居合道是日本文化的象徵之一，但最近日本媒體爆料，日本許多「居合道高手」的頭銜，很有可能是花大錢買來的！在居合道的審查當中，「塞錢」、「收禮金」的慣例已經行之有年。

綜合外電報導，全日本劍道聯盟表示，他們發現在居合道的段位、稱號的審查中，有考生「塞錢」給考官，以換取考試合格的習慣，且已經行之有年，而目前劍道聯盟已經處分相關人員，並且採取防制措施。

1名於2012年接受居合道8段審查的考生指控，他當時被要求向多名審查人員支付共650萬日圓（約新台幣180萬元）的「禮金」，這名考生拒絕支付這筆錢後，竟被告知支付「禮金」是「慣例」，與考生是否合格息息相關，且威脅他如果到處宣揚就會「被送進墳墓」。

日本劍道聯盟在調查後否認這名考生的指控，但承認內部確實有考官收受賄賂的情事，2012年的審查當中，確實有考生給了7名審查考官共100萬日圓（約新台幣28萬元），2016年也曾有考生為了賄賂審查考官，在指導老師處存放了大約200萬日圓（約新台幣56萬元）。

而會有考生賄賂考官的風氣，是因為居合道段位、稱號審查的評分標準較為主觀，而且在考試之前，考生就已經知道考官的名字，才有了「塞錢」空間。在事件爆發後，日本劍道聯盟表示，未來會保密考官身分，採取防止賄賂再度發生的措施。