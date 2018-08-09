小氣男相親破局怒給差評 餐廳回嗆：「奇葩」失敗不意外

餐廳不滿奧客給差評，直接在門口貼大字報回擊。（圖截取自新浪網）

2018-08-09 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子相親，與對方相約在四川重慶市一間餐廳見面，而且只點2樣特價中的菜色，被女方認為太小氣而拒絕有進一步交往，讓男子氣得在網路上對該餐廳給差評，還幹譙餐廳員工。餐廳得知以後，也不甘示弱，直接在餐廳門口貼出大字報回嗆，譏諷男子根本就是「奇葩」，「就你這種舉動還想娶媳婦？」

根據中媒報導，位於重慶市大坪石油路美食街這間渝菜餐廳，幾天前接待到一名準備相親的男子，而後因為女方認為男子太小氣，拒絕交往，讓男子大為光火，認為是餐廳員工的錯。之後在網站「大眾點評」上就有一名叫「西裝暴徒」的網友給該餐廳1星差評，並留言表示自己相親就是被這家餐廳給搞砸，還說自己點特價的菜是因為他覺得第一次見面不要太高調比較好，「誰知道那個哈婆娘服務員上菜非要說『這是您點的特價小龍蝦，請慢用』」當時女方聽到臉色就開始不對勁，回去以後，媒人代對方轉告說「覺得我太摳了，不合適」。整段留言不少髒話，還詛咒這家店趕快倒閉。

店家收到差評以後直接在店門口貼出大字報，回擊：「致網友『西裝暴徒』：你這種舉動還想娶媳婦？」並詳細說出男子當天的穿著，「穿藍格子短袖的那位奇葩，是你吧？」餐廳不爽表示，當天對男子沒有任何服務不周的地方，而且男子當天點了特價38元（約新台幣173元）的小龍蝦及9.8元（約新台幣45元）的宮保雞丁讓店家不僅沒賺到錢，還倒虧20多塊人民幣（約新台幣100元上下），對於男子的無禮辱罵，餐廳直接形容男子是「極品奇葩」。

餐廳接受媒體採訪時表示相親失敗一點也不意外，因為男子點餐時不僅猶豫超久，還完全不問對方想吃什麼，自顧自地點餐，而且還狂問服務生「小龍蝦是不是真的38元？」；之後女方口渴想點喝的，「奇葩男」覺得餐廳飲料太貴，逕自到外頭買了一瓶冰紅茶和女方分著喝。店家還傻眼回憶，當天女方幾乎沒怎麼吃，都是男的在吃，最後還剩下3隻小龍蝦，男子要求打包，但聽說要收費，就要餐廳提供免費的打包袋，「我們外人都覺得這人很奇葩了，女生怎麼可能受得了跟這種人交往」。