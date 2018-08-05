印尼龍目島7.0強震已知3死 2組台灣遊客受困

印尼龍目島今日發生芮氏規模7.0、深度15公里的淺層強震。（法新社）

2018-08-05 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕印尼度假勝地龍目島今（5）日晚間發生芮氏規模7.0的強震，目前已知至少有3人罹難，當地許多房屋倒塌，島上的醫院也因斷電需要撤離病患。據悉，有2組台灣遊客受困。

綜合媒體報導，印尼龍目島今日晚間發生芮氏規模7.0、深度15公里的淺層強震，震央在龍目島（Lombok Island）北部羅洛安（Loloan）外海27公里處，鄰近的另一個度假勝地峇里島能感受到震動，當局稍早曾發布海嘯警報，現已取消。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，由於龍目島上的建築結構本來就較為脆弱，島上有許多建築物因地震被破壞。

龍目島當地居民都相當恐慌地在地震當下逃出屋內，居民西斯瓦第（Rita Siswati）說：「這次的地震導致斷電，病患必須從當地醫院內撤出。」鄰近的峇里島居民也說，感受到了2次震動，「第1次比較大、持續了一段時間，第2次持續了大約2到5秒」。

泗水辦事處：2組台灣遊客受困

駐泗水台北經濟貿易辦事處官員向《中央社》表示，在龍目島西邊的離島吉利吉利島（Gili Gili）有一組台灣旅客受困，辦事處已和他們取得聯繫，這組旅客目前平安，週一早晨將派員前往龍目島西部的聖吉吉（Senggigi）接應這組台灣旅客。

另外，還有另一組2名台灣遊客（散客）在龍目島，他們下榻的旅館倒塌，2人已撤離到安全區域，泗水辦事處人員已聯絡上2人，也將在週一早上將前往接應協助。

在這起強震之前，上週日（7月29日）龍目島也曾發生芮氏規模6.4的地震，造成17人死亡、超過330人受傷。從上週日至今，還有2起餘震，規模最大的1次為芮氏規模5.4，1週內2次的強震無疑讓當地的災情雪上加霜。