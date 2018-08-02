貿易戰、假疫苗…外媒：抵制習絕對權力的苗頭開始顯現

近來經歷貿易戰、假疫苗等問題，知識份子、開明派前官員、中產階級正在形成對習近平路線的擔憂。（法新社）

2018-08-02 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學著名法學教授許章潤日前撰文直批中國政治，矛頭直指習近平。外媒分析，近來經歷貿易戰、假疫苗等問題，知識份子、開明派前官員、中產階級正在形成對習近平路線的擔憂。

《紐約時報中文網》報導，許章潤撰文「我們當下的恐懼與期待」直批中國政治，是迄今來自中國學者最嚴厲的譴責，儘管文章在中國被監控、刪除，但已在社交平台傳播開來，澳洲學者Geremie R. Barmé說他正在翻譯許的文章，因為該文將在中國產生深刻共鳴。

報導指出，澳洲學者Richard McGregor說「最近幾週，抵制習近平絕對權力的苗頭已經開始顯現」，像是中國北京大學教授賈慶國，在美中貿易戰議題上，認為中國應該要低調，不要營造要取代美國的氛圍，而假疫苗事件更引發群眾的憤怒。

報導表示，中國黨內人士和外國專家都認為，知識份子、開明派前官員、中產階級正在形成對習近平路線的擔憂，有前官員透露，許多以前的同事都在讀許章潤的文章。他們認為，隨著時間，批評會匯集成更深的不滿，使官員更有勇氣質疑習的決定。