韓媒：習近平偕女兒出訪 原因引發揣測

2018-08-01 18:14

〔中央社〕南韓媒體報導，中國國家主席習近平日前訪問中東和非洲地區，獨生女習明澤首次陪同出訪受到關注，引發這項安排是因安全考量，或是為栽培她進入政界的揣測。

南韓「朝鮮日報」今天在國際版以「習近平首度偕女兒出國巡訪－－擔憂政變？培育第二伊凡卡？」為標題，報導前述消息。

報導引述「博聞社」今天的消息指出，習近平與彭麗媛、習明澤一起訪問阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧安達、南非、模里西斯等國家，於29日已返回北京。期間習明澤搭乘習近平專機參與全部行程，但未對外界公開。

報導說，「博聞社」引述中南海消息人士指出，習近平考慮國內外情形，決定讓習明澤陪同訪問，「習近平在出訪3天前通報習明澤陪同訪問的事情，相關官員都對此表示驚訝」。

報導也表示，今年26歲的習明澤，在習近平就任國家主席之前的2012年，中斷哈佛大學學業回國，但從未在媒體前露面。

有預測認為，習近平擔心自己出國對習明澤安全造成影響，才決定讓她陪同訪問。

也有人認為，習近平擔心或許會出現軍事政變，而決定帶女兒出國同行。進入習近平第二執政期以來，中國政府推行的「習近平偶像化」遭民眾抗議。如7月4日，上海市中心一位女性向習近平宣傳畫報潑墨。還有知識分子發聲譴責說：「不要回歸毛澤東時代。」

除此之外，在微博等社群網站甚至出現政權更迭的言論。對此，中國政府放低姿態，下令撤掉宣傳畫報。

報導指出，還有觀察認為，這是習近平為了讓習明澤像美國總統川普的女兒伊凡卡一樣進入政界，因此為培養她而做的安排。

也有香港媒體報導，中國共產黨迎合時代發展，積極利用互聯網和手機進行宣傳等工作，這些新變化的背後是由習明澤擔任推手。