中國假疫苗案持續發酵 家長蜂擁香港搶接種

中國假疫苗案延燒，由於香港疫苗為外國進口使香港醫療機構疫苗需求量暴增。（法新社）

2018-07-30 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗案爆發，縱使中國總理李克強已下令嚴格徹查，但家長們仍持續向外尋求疫苗，由於香港疫苗為外國進口，因此這波疫苗荒延燒到香港，使香港醫療機構疫苗需求量暴增。

據《南華早報》指出，中國民眾對本國生產的疫苗也已完全失去信心，就連非問題疫苗的相關接種也興趣缺缺，又因香港疫苗不受事件影響，而致疫苗接種滿檔，甚至已預約到數月之後。

報導直指，目前專門從事香港醫療保健服務預約的公司需求量很大，傳言透過社群媒體可以網路預約疫苗接種。健康管理代理商維漢（Wuhan）透露，自從中國爆發假疫苗事件後，公司曾經在2天內，就接到3萬通諮詢電話。更有不具名的代理商直接將接種價格翻倍賺取暴利。

深圳的海外醫療仲介專業平台人員直言，如需疫苗接種應及早預約，「否則誰知道幾天後，費用又會增加多少」。目前據此平台報價，香港診所對五合一疫苗的收費是每人港幣880元（新台幣約3440元），若安排時程接種，仲介費將會多新台幣500至1200元不等。

位於尖沙咀的「Hello Kitty健康中心」表示，疫苗接種最快10月才有空檔；港島的養和醫院則說，若要接種五合一或六合一疫苗，最快要到9月。