假疫苗事件 《明報》：刺破了習近平吹噓的偉大中國夢

中國假苗疫事件被評「刺破了習近平（圖）吹噓的偉大中國夢」。（路透）

2018-07-30 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕「假疫苗」事件引爆了中國民眾恐慌，香港《明報》的一篇評論文章就直述「『假疫苗』的針，無情刺破了習近平吹噓的偉大中國夢。『一帶一路』再偉大，也無法保障祖國花朵的健康成長」，並指中國領導人「習近平上場鐵腕治貪，令人民無限憧憬，甚至有『交易現象』：容許集權獨大，交換社會穩定。但結果，習近平的中國和9年前胡錦濤、溫家寶的中國，一樣造假處處」。

這篇由媒體人曾志豪所撰寫的文章，提出一連串的疑問，包括假疫苗生產、檢測、流出市面等產銷到監管等流程中，都透露出人為縱容的體制問題，更被懷疑阻止受害人維權。

文章並指控，中國人民不能自由評論時事，只能躲在美國政府官方微博留以避開屏蔽，更遑論集結追討。而這凸顯香港角色，受益於一國兩制下的「兩制」保障，使得香港醫療和監督系統自行建制，且比中國更先進，可以成為中國民眾避險的安全網，南下打針。

文章強調，「近年建制派看不起香港有獨特價值，只懂鼓吹中港融合，會否把中國最後的安全淨土，也毁於『一國一制』沆瀣一氣、官商包庇的亂局之中？就像曹操把態度不好但卻是唯一能醫治他的華佗殺掉，結果害苦自己，再有重病，便無人可醫了」。