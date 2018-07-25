醫病》荷蘭實驗讓孕婦服用威而鋼 11胎兒死亡、急喊卡

荷蘭最近進行一項威而鋼研究，讓孕婦吞下威而鋼，不料竟造成11名嬰兒胎死腹中，研究已緊急喊停。（法新社）

2018-07-25 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭最近進行一項西地那非（sildenafil，威而鋼學名）的研究，針對孕婦進行實驗，讓他們吞下威而鋼，研究藥物是否能防止胎兒體重過輕，不料竟造成11名嬰兒胎死腹中，研究已緊急喊停。

綜合外媒報導，西地那非透過擴張血管，使血液更容易流到需要的地方，這種成分最常用於勃起功能障礙的藥物中，許多醫生認為，西地那非可用於幫助不容易提供胎兒血液的母親，並刺激在母體子宮內發育遲緩的胎兒的生長。

這項實驗始於2015年，共有10家醫院、近183名孕婦參與，有93人接受西地那非治療，不料造成17名胎兒腹部出問題、11名胎兒死亡，計畫隨即暫停。

荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心首席研究員甘斯沃爾特（Wessel Ganzevoort）表示，「我們想表明這是促進嬰兒成長的有效方法，但結果恰好相反，令他相當震驚。」他也表示不可能有傷害患者的意圖。

醫學中心也指出，「之前的研究表明，威而鋼對胎兒的生長有正面影響。這項醫學試驗的初步結果顯示，威而鋼可能會在胎兒出生後造成不良影響。」相關研究也曾在英國、澳洲、紐西蘭進行過，並未造成胎兒不良影響。