荷蘭研究：不同胚胎幹細胞相互結合 孕育出新胚胎

2018-05-04 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭馬斯垂克大學（Universiteit Maastricht）使用2種不含精、卵細胞的小鼠胚胎幹細胞相互結合，竟使其成為新的胚胎，且能發育成胚泡，這是史上首次在實驗室中，創造出有成為生物體潛力的幹細胞結構，包括產生卵黃囊與胎盤。

根據《每日郵報》報導，荷蘭馬斯垂克大學的這項研究發布在《自然》（Nature）學術期刊上，領導實驗的尼古拉斯·里夫龍（Nicholas Rivron）教授說，最快在3年內能創造出不靠精、卵結合產生的小鼠，現階段研究停留在胚泡階段，當它被植入進子宮內，能讓子宮產生懷孕3.5天所出現的生理現象，卻未能成功著床。

尼古拉斯對此解釋，由2種不同來源的小鼠胚胎幹細胞發育而成的胚泡，看起來與正常胚泡十分相似，但卻因缺乏妥善的組織發育，「像一個混亂的胚胎」，若想使用人類胚胎幹細胞達到此地步，至少還須數十年的時間，粗估這項技術可能需要長達20年的時間才能完善。

尼古拉斯提到，動物胚胎的主要用途是用於藥物測試和不孕研究，人類胚胎「非常珍貴」，因此難以用來進行這類實驗，且聯合國禁止各國進行複製人研究，因此這項實驗將不會用於複製人等議題，「這在倫理上是非常有問題的」。