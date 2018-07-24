不滿種族歧視退國家隊 梅克爾力挺厄齊爾

土耳其裔德國足球明星厄齊爾（Mesut Ozil）由於世足賽表現不佳，再加上與土耳其總統艾多根合照，引發德國民眾不滿。（法新社資料照）

2018-07-24 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其裔德國足球明星厄齊爾（Mesut Ozil）由於世足賽表現不佳，再加上與土耳其總統艾多根合照，引發德國民眾不滿。23日厄齊爾拋出震撼彈，宣布退出國家足球隊。德國總理梅克爾尊重厄齊爾的決定，並感謝厄齊爾過去為國家足球隊做出的貢獻。

23日厄齊爾發表3篇沉重的聲明稿，指表示因為受到種族歧視，他心灰意冷，決定退出德國國家隊，「贏球，我就是德國人，輸球，我就是移民。」他自認深愛德國，也以效力國家隊為榮，但他不會忘記自己的過去，「母親從小就告訴我，要飲水思源，我的胸中有兩顆心，一個屬於德國，另一顆歸屬土耳其，永不改變。」

綜合媒體報導，梅克爾透過發言人戴梅爾（Ulrike Demmer）指出，總理高度重視厄齊爾，他作為一名偉大的足球員，為國家隊做出巨大的貢獻，他所做出的決定必須受到尊重。戴梅爾還說，德國歡迎有移民背景的人，體育對德國的移民融合具有重大作用，德國是一個向世界開放的國家，促進有移民背景的人士融入德國社會，是德國政府的重要任務。