假疫苗事件中國民眾為何火大 一次看懂

2018-07-23 20:44

〔中央社〕中國官方去年就發現長春長生公司的百日咳三合一疫苗不合格，但時隔近9個月後，不僅未公布詳情，同一家公司又被發現狂犬病疫苗造假。連串事件引發中國民眾憤怒，甚至想去香港接種疫苗。

假疫苗事件為何令中國民眾如此火大？近日事件發展重點一次看懂：

一、假疫苗事件前因後果

中國國家食品藥品監督管理總局（機構改制前）於2017年11月公告兩家疫苗生產公司共計65萬多支「百白破」疫苗不合格：中國A股上市公司長春長生生物科技有限公司的25萬支疫苗主要流向山東；武漢生物製品的不合格產品量更大，有40萬支（批號為201607050-2），其中19萬支流向重慶，21萬支流向河北。

食藥監局在2017年11月要求停用長春長生批次為201605014-01的百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）。

中國國家藥品監督管理局今年7月15日通告，根據線索組織檢查組對長春長生生產現場進行飛行檢查發現，長春長生在狂犬病疫苗生產過程中存在紀錄造假等嚴重違反「藥品生產質量管理規範」（藥品GMP）行為。

幾天後，長春長生公告，收到吉林省藥監局行政處罰書，將按劣藥處理之前產生的百白破疫苗，沒收庫存186支，沒收違法所得，並處以罰金約人民幣344萬元（約新台幣1578萬元）。

但蹊蹺的是，吉林省藥監局去年就對百白破疫苗問題立案調查，卻等了9個月才公布處罰決定。而且依舊未公布疫苗的生產紀錄、召回情況。

二、中共宣傳部門嚴控輿論

據美國之音（VOA）中文網報導，在問題疫苗消息去年有限曝光後，中國一個主談育兒經驗的社群媒體微信公眾號「口袋育兒」旋即發表文章介紹有關的知識，但文章迅速被刪除。

「口袋育兒」曾就此發表聲明說，「口袋育兒堅持科學育兒，一貫保持專業性和嚴謹性。我們愛惜自己的羽毛，一個字一個字地在建立品牌的聲譽。故特此聲明：不是我們文章有問題，是有關部門不讓說了。」

由於百白破疫苗是兒童疫苗，許多家長十分關心，今年7月再傳疫苗出事，中國社群網站內罵聲不斷，且勾起民眾對多年前三聚氰胺毒奶粉事件的記憶，甚至傳出有爸媽打算帶小孩去香港接種疫苗。網上流傳關於哪些疫苗需要去香港打、接種程序如何等分析文章。

筆名「獸爺」的中國大陸媒體人7月21日發表「疫苗之王」調查報導，指出長生生物幾位控股股東「不同尋常的能力」。

報導內容包括如何通過低價收購國有資產和生產廠家，迅速占領中國利潤率高達80%的疫苗生產市場的半壁江山。長生生物大股東原本都是月薪幾千的普通人，其中高俊芳當初以4000萬元資金入股，但公開資料顯示她當時月薪只有6000元，沒人知道從哪裡籌措的資金。

據美國之音報導，中共宣傳部門已在嚴加控制假疫苗事件的消息，禁止獨立調查報導，並管控封殺網路消息。有微信用戶22日說：「鄰居微信群討論了一下疫苗，群就被『限制使用』了，發消息別人看不到，還有個鄰居轉發了『疫苗之王』，被限制登錄了。」

假疫苗惹民怨，中國官方卻以嚴控輿論因應，大批中國網民這幾天乾脆改到美國駐中國大使館官方微博留言，有網民說，「整個中國只有這裡能說話了」。

三、中國官方如何回應

雖然人民日報等官方媒體接連撰文批評長春長生公司。但直到假疫苗事件延燒一週後，國家藥監局才在7月22日通報，現已查明，企業編造生產紀錄和產品檢驗紀錄，隨意變更工藝參數和設備。

國家藥監局表示，已責令企業停止生產，收回藥品GMP證書，召回尚未使用的狂犬病疫苗。國家藥監局會同吉林省局已對企業立案調查，涉嫌犯罪的移送公安機關追究刑事責任。

中國政府網也在22日深夜公布，中國國務院總理李克強就疫苗事件作出批示：「此次疫苗事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。」

文末還強調，此前7月16日，李克強已就疫苗事件作出批示，要求徹查。

中國中央電視台23日晚間新聞聯播報導，中國國家主席習近平要求一查到底，嚴肅問責。而長生所在地的長春市長新區公安局，今天下午已將全案立案調查，並將長生董事長高俊芳及4名高層主管帶往公安機關審查。