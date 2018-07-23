中國潑墨女下落不明 母親透露她被送進精神病院...

中國女子董瑤瓊對習近平肖像潑墨後下落不明，有知情人士透露，董瑤瓊被上海政府方面專家鑑定患有精神病，並指示董瑤瓊住進湖南省的精神病院。（圖擷取自推特）

2018-07-23 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子董瑤瓊日前在上海對習近平肖像潑墨，從此「被失蹤」至今，上海市公安局18日出面回應，稱「不知道此事」。而有知情人士透露，董瑤瓊被上海政府方面專家鑑定患有精神病，上海警方將她送回老家湖南省，並指示董瑤瓊住進湖南省的精神病院。

根據《美國之音》報導，知情人士透露，董瑤瓊7月16日被上海警方送回老家湖南省攸縣，在當局安排下，和她的母親周蓮嬌及弟弟見面，當時周蓮嬌便聽從指示，前往湖南省株洲市第三醫院辦理住院手續。

知情人士指出，周蓮嬌提到當時當局出示文件給她過目之後就直接收走，然而上海政府安排專家鑑定董瑤瓊的健康狀況，認為她患有精神疾病，株洲市第三醫院的鑑定也和上海專家一致。針對專家鑑定結果，周蓮嬌表示情感上難以接受女兒「被精神病」。

另外，董瑤瓊的前夫李凱歌透露，近期上海、株洲和攸縣警方都找過他，不過他認為和董瓊瑤共同生活期間，並未發現她精神有異，僅表示有空會去探望她。針對董瑤瓊住院消息，株洲市第三醫院則是指稱最近沒有叫董瑤瓊的人入院。