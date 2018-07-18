新發現12顆木星衛星！其中一顆「怪怪的」科學家不解...

天文學家17日宣布，再度發現12顆新的木星衛星，使得木星衛星的總數達到79顆，為太陽系最多。（美聯社）

2018-07-18 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕太陽系中最大的行星木星擁有許多衛星，自400多年前伽利略發現第一顆木星衛星以來，天文界持續發現木星新衛星，天文學家17日宣布，再度發現12顆新的木星衛星，使得木星衛星的總數達到79顆，為太陽系最多。

綜合外媒報導，美國卡內基科學研究院17日宣布，研究小組再次新的木星衛星，這次一共發現了12顆，使得木星已知衛星總數達到驚人的79個，這些星體都是在2017年所發現，為了證明其是圍繞著木星運行，而不是小行星或彗星，需要耗費約1年的時間來觀察確認。

這12顆新衛星中，有9顆離木星較遠，公轉時間大約2年，是和木星自轉方向相反的「逆行衛星」，其分處3個不同的軌道，天文學家認為可能3顆曾經較大的衛星遭小行星、彗星或其他星體撞擊後的分裂殘餘物；另外2顆離木星較近，公轉時間不到1年，是與木星自轉方向相同「順行衛星」，因這2顆軌道距離、傾角都很相似，被認為是由同一個衛星分裂而成。

最後一顆衛星特性則令科學家感到疑惑，專家以「怪怪的」（oddball）來形容這顆以朱比特（Jupiter，西方天文學對木星的稱呼）曾孫女、健康女神「Valetudo」為名的衛星，其直徑不到1公里，是目前已知的木星衛星中最小的一顆，雖然為「順行衛星」，但比起其他順行衛星距離木星更遠，傾角更大，公轉木星一圈要花1.5年。

「Valetudo」路徑竟還會穿越其他「逆行衛星」軌道，意味著未來很有可能會與逆行衛星發生碰撞，研究人員認為，「Valetudo」很可能是一顆較大的順行軌道衛星遭撞擊後的最後殘餘。

研究人員指出，這些新衛星的發現，有助於天文界了解太陽系生成的早期狀況，木星各軌道群中小衛星的大量存在透露，在太陽系行星形成之後，行星衛星間發生撞擊的狀況相當常見。