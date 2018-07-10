颱風瑪莉亞也襲日 宮古島5.5萬人被勸撤離

颱風瑪莉亞今天傍晚在沖繩縣先島群島周邊往西前進。（日本氣象廳）

2018-07-10 22:11

〔中央社〕今年第8號颱風瑪莉亞今天傍晚在沖繩縣先島群島周邊往西前進，沖繩縣的宮古島、石垣島周邊進入暴風圈，風雨強勁。宮古島市約有5萬5000人獲勸撤離。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，今晚8時（台灣時間7時），颱風瑪莉亞在沖繩縣石垣島北方90公里外海，以1小時30公里的速度往西北西前進。

颱風中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大風速每秒70公尺。中心東側240公里以內及西側150公里以內，颳著每秒風速25公尺以上的暴風。

沖繩縣先島群島廣範圍地區晚間進入颱風的暴風圈，風勢強勁，局部地區也降下大雨。

宮古機場於晚間7時觀測到風速每秒45.3公尺、石垣市登野城下午5時45分觀測每秒39.8公尺的瞬間最大風速。

颱風持續往西前進，預估先島群島仍會颳著猛烈的風，預估到明天為止，最大風速每秒50公尺、瞬間最大風速每秒70公尺。

日本「讀賣新聞」報導，颱風瑪莉亞在沖繩縣先島群島周邊往西前進，預估明天登陸中國。

受到颱風瑪莉亞的影響，沖繩縣宮古島市全市2萬5000戶約5萬5000人接獲撤離勸告。下午6時（台灣時間5時），宮古島市等逾8000戶停電。

警消單位表示，今天上午有一名70多歲的女性走在沖繩縣浦添市的路上被強風吹倒，受輕傷。今天傍晚，宮古島市有一名40多歲的男性被突然颳起的強風吹倒，腰部撞傷。受到颱風影響，空中、海上的交通陸續停飛、停駛。