中國造假工廠偽造文憑 辯售「新奇特物品」不違法

2018-07-09 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國造假文化盛行，近來一間「學位文憑工廠」在網站聲稱，可為客人製作世界各地院校的畢業證書，還詭辯他們只是提供「設計製作服務」，沒有冒充任何學校或團體，僅將證書當成「新奇特物品」出售，否認涉及違法行為。

綜合媒體報導，「學位文憑工廠」近日引起香港媒體關注，其在網站上聲稱，已累積基本上所有中國高等院校的畢業證書範本，並取得港、澳、台、美、英、加、德、法等地的學位證書範本，由普通專科文憑到博士學位的證書都可製作。

從網站展示的證書範本中，可找到香港大學、香港中文大學、香港科技大學等香港多間大學的文憑及成績單，在台灣方面，有台大、政大、中央大學、長庚大學等多校的畢業證書範本。

該公司還在「常見疑問」中辯稱，他們只是提供「設計製作服務」，沒有冒充任何學校或團體，亦沒有聲稱其製作的是真證書，僅將證書當成「一件新奇特物品」出售，「我們一沒有欺騙客戶，二沒有強迫客戶，三沒有去偷盜，所以我們自認為，我們並沒有違反法律」。

據《香港01》報導，一份偽造文憑售價高達4800人民幣（約2.2萬新台幣），負責人還聲稱，有客人用他們製作的假證書，成功獲聘，「像我們做出來的那個香港會考證書，也是有防僞水印，人家拿去應聘港鐵都通過了」。