普吉島翻船42死 泰副總理：接待「零元團」中國老闆要負責

泰國普吉島發生翻船事故，目前已知42人死亡，仍有6人失蹤。（歐新社）

2018-07-09 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島發生翻船事故，目前已知42人死亡，仍有6人失蹤。泰國副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）今天（9日）受訪時表示，事故原因是船公司的中國人老闆無視天氣不佳的警告，執意出航。警方也表示，已經凍結並扣押涉案的2家旅行社財產，將進一步追查。

綜合媒體報導，日前（5日）發生的普吉島翻船事故，目前已知造成42人死亡，全都是中國人，其中10人為男性、18人為女性，還有13名未成年孩童，還有1人身分性別未知。此外，仍有11人下落不明，外媒認為死亡人數恐超過50人，成為泰國近年來死亡人數最多的觀光災難。中國外交部則表示，失蹤的11人中有5人並未登船，目前實際失蹤人數為6人。

泰國副總理普拉威今天受訪時，指責旅行社的中國籍負責人，無視氣象局提出天氣不佳的警告，執意出航，才會造成事故。普拉威表示，這起事件不會對泰國旅遊業造成打擊。

泰國旅遊警察局副局長素拉切則表示，目前已將涉案的2家旅行社財產凍結，嚴查相關帳本。素拉切指出，警方已查出其中1艘沈船所屬的旅行社，是中國人持股、專門接待「零元團」的非法旅行社，警方將進一步追查，並十分有信心將該公司定罪。

泰國正值雨季，事故發生時海面上正颳起暴風和大浪，各界都質疑為何旅行社不顧天氣警告堅持出海。泰國觀光部則表示，遇難者的家屬將獲得100萬泰銖（約新台幣92萬）的賠償金。