暴雨、淹水、土石流狂襲 日本38死4命危50人狀況不明

日本遭暴雨襲擊，導致溪水暴漲淹水和土石流，在各地已造成38死4命危，另有50人安危無法確認。圖為廣島縣土石流。（路透）

2018-07-07 16:29

首次上稿 16:29

更新時間 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本遭暴雨襲擊，連帶而來的溪水暴漲淹水和土石流，在各地已造成38人死亡、4人失去意識命危，另有50人安危無法確認。

據《NHK》報導，光是廣島縣就有21人喪命，包括東廣島市5人、廣島市4人、三原市4人、竹原市2人、府中市1人、吳市3人、安藝高田市1人、福山市1人。

愛媛縣則有12人罹難，包括西予市5人、松山市3人、宇和島市3人、大洲市1人。

其他地方共有5死，分別是岡山縣笠岡市1人、兵庫縣豬名川町1人、京都府龜岡市1人、滋賀縣高島市1人、福岡縣筑紫野市1人，全日本總計38死。

另外，廣島市2人、愛媛縣今治市1人、山口縣岩國市1人，都因為被土石流掩埋而失去意識，目前都處於命危狀況。

日本各地還有50人安危狀況不明，包括廣島縣23人、愛媛縣9人、岡山縣6人、京都府4人、福岡縣2人、佐賀縣2人、兵庫縣1人、奈良縣1人、高知縣1人、大阪府1人。

雖然消防單位已展開行動，但部分地區難以進行救援和檢查，因此傷亡和損害的程度尚無法全數掌握。

日本佐賀縣唐津市JR列車因暴雨沖刷導致出軌。（歐新社）

日本廣島縣道路被暴雨沖毀。（歐新社）

日本佐賀縣唐津市公路崩塌。（歐新社）