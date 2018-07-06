普吉島2起船難 初步查證無台灣遊客傷亡

遊客被以橡皮艇救起，現場險象還生。（歐新社）

2018-07-06 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島外海昨（5）日一連兩起船難意外，經我外交部初步查證，目前均無台灣民眾傷亡，我駐泰國代表處將持續與泰方聯繫，確認船上是否仍有台灣民眾受困。

泰國觀光船「鳳凰PD潛水號」共乘載105人，其中包括93名遊客，11名船員和一名導遊，昨天傍晚5點左右，在普吉島附近海域突遇5公尺高海浪而翻覆，部分人員當場利用救生艇逃生，其他落海遊客則由附近作業漁船及泰國軍警救起。事發當時，由於風浪極大、能見度差，第一時間的搜救行動受到影響。

據《法新社》報導，目前有25人獲救，仍有45人失蹤，至少有12名傷者被送往醫院治療，死亡人數增至10人，其中一名死者為中國籍遊客。

另外，同時另一艘載有40人的快艇也在附近海域翻覆，共38人獲救，2人失蹤。

據《法新社》引述泰國公共電視台報導，有12艘船隻共搭載263名乘客，陸續抵達距離普吉島一小時車程的「拉查島」（Racha Island）。泰國當局並提供民眾食物和住所，若天氣狀況不明朗，將派遣更大的海軍船隻接收他們。

這兩艘遇難船隻乘客多數為中國遊客，初步查證沒有台灣旅行團，但是否有自由行的台灣散客在其中，我駐泰國經濟文化辦事處將密切與泰國警方及普吉台商會聯繫查證。

據《TVBS新聞網》報導，我外交部發言人李憲章表示，事發後已立即指示駐泰國代表處向泰國政府與醫院查證，根據初步訊息，沒有台灣民眾傷亡。我駐外代表處將持續與泰國相關單位保持密切聯繫。