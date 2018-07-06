台加藝文節 泰武國小古謠傳唱隊清唱迎賓

「泰武國小古謠傳唱隊」5日在「台加藝文節」清唱歡迎來賓，天籟和聲受歡迎。（記者張伶銖攝）

2018-07-06 16:41

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華5日報導〕來自台灣屏東的「泰武國小古謠傳唱隊」5日在溫哥華出席「台加藝文節」記者會，並在現場清唱古謠歡迎貴賓，排灣族小朋友們有如來自天籟的和聲，令在場人士莫不陶醉。

帶隊的團長也是老師查馬克指出，這些小朋友們要出發當天，剛好屏東下大雨淹水，前往機場的路途遭遇波折，但最後還時趕上飛機。查馬克形容這次到溫哥華，是「原住民」與「緣住民」的相遇。他說，居住在溫哥華的朋友，「是有緣住在一起的人民」所以稱為「緣住民」。

他說明傳唱團來自的泰武鄉有南大武山以及北大武山，還有瀑布以及石板屋，雖然他無法將北大武山的山光美景，以及土地帶到溫哥華與當地人分享，但就希望透過傳唱團的歌聲，帶領著大家的心靈，回到部落最初的地方，與部落產生連結。

查馬克又說，排灣族有語言但無文字，所有的歷史文化以及社會階層，全部都藏在古謠裡，排灣族唱歌就像是對話，快樂時要唱歌，悲傷人更要唱歌，如此才能與人分享並相互支持。

「台加藝文節」將於7月14日至15日兩天在溫哥華舉行，藝文節請來曾在加拿大太陽馬戲團擔任舞者的張逸軍擔任藝術總監，張逸軍編導的「十二婆姐」舞劇也將在藝文節演出。張逸軍團隊重視細節，在記者會時已編導了「婆姐奉茶」的儀式，讓接受婆姐舞蹈訓練的表演成員，以優雅的舞步將乘裝鳳梨酥等台灣甜點的點心盤端出，而張逸軍一段獨舞更是展現其深厚的舞蹈功力，令來賓讚嘆不已。

張逸軍說，台灣除了有高科技產品可引以為傲之外，台灣的藝術及文化也值得多向國際推廣，讓更多人認識台灣藝術文化美好的一面，這也是為何他接下「台加藝文節」藝術總監重擔的原因。