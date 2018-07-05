與俄諜毒殺案同款毒劑！ 英國再傳神經毒劑毒害事件

倫敦警察廳指出，無法確定此次事件的神經毒劑是否與斯克里帕爾父女所接觸的是不是同一批，但這當中顯然有某種關連。（美聯社）

2018-07-05 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女尤莉亞（Yulia）3月在英國疑遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，而英國英格蘭西南部的威爾特郡（Wiltshire）近日傳出一對男女疑似接觸不明物質後昏迷，送醫後狀況仍然危急，當地警方確認2人曾接觸神經毒劑「諾維喬克」，引起英國政府高度關注。

綜合外媒報導，此次受害者為45歲男子羅利（Charlie Rowley）和44歲女子史特吉絲（Dawn Sturgess），兩人於上週六被發現在埃姆斯伯里（Amesbury）的一棟房子內，兩人皆昏迷不醒，起初威爾特郡警方以為兩人是吸食海洛因所致，但送院治療發現兩人曾接觸過某種不明物質，此物質送至政府實驗室進行化驗後，被證實是神經毒劑「諾維喬克」。

而此事件發生的地點與斯克里帕爾父女遭到毒害的索爾茲伯里（Salisbury）相近，兩城鎮僅相隔11公里。倫敦警察廳指出，目前無法確定此次事件的神經毒劑是否與斯克里帕爾父女所接觸的是不是同一批毒劑，但這當中顯然有某種關連，警方正在調查兩人過去的生活軌機進行詳細調查，希望能釐清真相。

英國首相梅伊（Theresa May）發言人指出：「這是一件以極度嚴肅態度處理的事件，這是可以理解的。內閣部長和首相定期掌握最新資訊，官員們今天上午開會獲得這起事件最新資訊和情勢。」