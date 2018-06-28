找到天堂了！2正妹部落客介紹台灣被外國網友推爆

國外2名正妹部落客本月在影音平台「YouTube」發布來台觀光影片，直呼「我們在台灣找到天堂了」。（圖擷取自Travellight YouTube）

2018-06-28 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕國外2名正妹部落客本月在影音平台「YouTube」發布來台觀光影片，在片中介紹花蓮縣的美麗海灘景致、磅礡的太魯閣峽谷、溪谷，以及自強夜市等人文風情，直呼「我們在台灣找到天堂了」。

2名外國正妹部落客在各自的影音平台「YouTube」頻道「Travellight」、「Where's Poppy」貼出影片，從中能見到她們騎車遊歷花蓮縣的海灘，並下海踏浪，更前往太魯閣國家公園，抬頭體驗峽谷地形之美，她們也共同走進坑洞內，對於洞內伸手不見5指的狀況感到相當新奇。

當他們在晚上前往自強夜市時，在片中介紹「我第1次來台灣的夜市」，「這邊的食物都相當高品質，但也相當便宜，在這邊很容易用10台幣至20台幣就能吃到東西」，且對於夜市裡的街頭藝人印象深刻，「他在這邊唱歌、跳舞，真的很酷」。

許多外國網友看完影片後，對台灣都感到很好奇，紛紛留言指出「台灣看起來真的很棒，或許我也會去」、「海浪真的太美」、「我想要沿著你們的腳步去造訪台灣」、「你們讓我很想去台灣」、「我曾去過台北、台南、高雄，等不及要去東部了」、「希望台灣能永遠都這麼美麗」。

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台灣，夏日天堂

我們在台灣找到天堂了