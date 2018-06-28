迎接奧運！東京通過《二手菸防治條例》 逾8成餐廳將禁菸

2018-06-28 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京2020年舉辦奧運賽事，當局為了打造友善遊客的環境，週三（27日）通過《二手菸防治條例》，比國家法案還要嚴苛，2020年4月之後，東京8成以上餐廳將禁菸。

綜合日媒報導，東京都議會週三在多數贊成下通過《二手菸防治條例》。東京都知事小池百合子認為，東京都是2020年東京奧運．帕運的舉辦都市，因而祭出推動防治二手菸對策的方針。日本執政自民黨則是反對這項法案，認為「應該要與國家取得整合」。

《二手菸防治條例》將從今年起分階段實施，2019年9月起，學校和醫院等設施內禁菸，當時東京將舉行橄欖球世界盃，至於餐飲店內禁菸、違者處以5萬日元（約1.4萬新台幣）以下罰鍰等條款，則將從2020年4月起全面實施。

這也是日本全國首創以有無員工為基準規範吸菸的條例，有僱用員工的店家室內禁菸，但可另設不可用餐的吸菸室，估計約有84％餐飲店列入管制範圍。沒有僱用員工的自營店家則可選擇禁菸與否，但有未成年人進出的情況就不可吸菸。

比國法還嚴

該條例也比仍在日本國會審議中的健康增進法修正案還嚴苛。修正案規定，由中小企業經營的既有餐飲店，客座面積在100平方公尺以下允許吸菸，推估有45％店家受影響。但都條例擴及幼稚園、托兒所、學校用地內得全面禁菸，不允許設置吸菸區。行政機關、醫院也是室內全面禁菸，但允許在室外設置吸菸區。

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