脫口秀狠酸習近平 HBO網站遭中國封鎖

美國HBO脫口秀《上週今夜》（Last Week Tonight）主持人約翰奧利佛（John Oliver）日前在節目中大開中國國家主席習近平玩笑，不僅主持人遭微博封殺，連製作節目的HBO電視網網站也被中國封鎖。（美聯社）

2018-06-24 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國HBO脫口秀《上週今夜》（Last Week Tonight）主持人約翰奧利佛（John Oliver）日前在節目中大開中國國家主席習近平玩笑，讓他遭微博封殺，現在連製作節目的HBO電視網網站也被中國封鎖。

綜合外媒報導，奧立佛在諷刺性時政單人脫口秀17日節目開場時說，「中國是促進科技巨幅進步的國家，但他們似乎還做不到讓熊貓交配」。這些科技進步包括嚴苛的監視和審查措施，很顯然地，奧立佛與HBO已成為這些措施的最新受害者。

向來無法接受批評的中國政府，很快就讓在節目中狠酸中國的奧利佛在微博銷聲匿跡，反審查的網絡監督組織巨火組織（GreatFire.org）週六（23日）也指出，負責製作《上週今夜》節目的美國HBO電視網網站也遭中國當局封鎖。

這讓HBO也加入了一大票西方媒體的行列，包括《紐約時報》、臉書、推特、YouTube等，他們的網站都遭中國封殺。

奧利佛近期在節目中以幽默諷刺的口吻介紹了中國對外的影響力擴張、審查制度和令人擔憂的人權紀錄，還狠酸中國對海外的「大外宣」政策及「習大大」的形象宣傳，也沒放過習與小熊維尼之間的聯繫，「很明顯地，習近平非常介意他和小熊維尼長得很像這件事，老實說，他們不這麼敏感我還不知道有這麼像」。