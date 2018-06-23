樂高新模型遭中國完美山寨 傳還要商家小心盜版...

布加迪凱龍超跑。（路透）

2018-06-23 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥玩具公司「樂高」（LEGO）早已是積木玩具的代名詞，近年來市場上不乏有「相似」品牌冒出，最著名的例子，莫過於中國的「樂拼」（LEPIN）。有港媒報導，樂高近期推出一款與超跑品牌獨家合作的積木，「樂拼」隨即推出一模一樣的款式，且還提醒消費者「小心盜版」。

根據《立場新聞》報導，樂高和法國超跑品牌布加迪（Bugatti）合作推出的「布加迪凱隆」（Bugatti Chiron）積木模型，零件數多達3599個，重現原版跑車的所有細節，一推出便吸引玩家目光，售價為349.99美元（約台幣10670元），每輛還附有編號，增加收藏價值。

長期被外界視為樂高山寨品的「樂拼」也推出了相同產品，官網上的照片甚至毫不避諱的直接取用樂高官網的照片，售價為105.75美元（約台幣3224元），中文版官網所出示的售價更只有396元人民幣（約台幣1870元）。報導中提還提到，網路上傳出一則「樂拼」對布加迪跑車模型的公告，指他牌可能會推出新款產品，提醒商家要注意「樂拼」的LOGO、包裝盒及說明書。

《立場新聞》致電「樂拼」客服，質疑為何他們的布加迪模型與樂高如此相似，對方回答，「樂拼」是希望以合理的價錢，將積木玩具帶給更多的人，而不是像樂高價格如此昂貴。

報導指出，「樂拼」時常推出與樂高相似的產品，售價多為樂高的一半，包裝更幾乎到「照抄」的程度，官網上的照片也直接取用樂高官網，只是將樂高的LOGO改為「樂拼」，且會刻意改名迴避，像是樂高「Technic」系列，「樂拼」就稱它的產品為「Technician」；樂高蝙蝠俠系列「BATMAN」，「樂拼」就稱為「BATHERO」。

樂高與布加迪合作，推出凱龍積木模型，售價約台幣10670元。（圖片擷取自樂高官網）