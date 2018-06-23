注意！服務犬也需要幫助 求救訊號要留意

2018-06-23 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕導盲犬、陪伴犬等等受過訓練的服務犬是人類的好幫手，但牠們也有需要求助的時候，美國一名患有自閉症的女子泰莎有次和服務犬萊德到商店時不慎絆倒，萊德立刻找人協助，但對方卻看不出服務犬所發出的求救訊號，只是將萊德揮開，這件事讓泰莎警覺到很多人對服務犬求救訊號的不了解，因此她特地上網發文提醒大家，文章也獲得廣大迴響。

據《People pets》報導，泰莎和家人收養了一隻狗名為萊德，萊德後來受訓成為泰莎的服務犬，當患有自閉症的泰莎感到焦慮時，萊德會在她發作時躺在她的身上，緩和泰莎的情緒，經過訓練萊德終於可以順利執行任務時，泰莎突然出現癲癇症狀，經診斷為全身型的額葉癲癇，泰莎和家人再度訓練萊德能處理癲癇發作狀況的新技能。

她們訓練萊德在泰莎癲癇發作時將她翻到側身，讓她能保持不會傷到頭的姿勢，然後按下警報按鈕，找其他人幫忙，有天泰莎和萊德到商店買東西，她不小心絆倒，萊德以為是癲癇發作了，趕緊跑去找人幫忙，牠找到一名婦女，萊德不斷用鼻子碰她的膝蓋，該名婦女卻用手揮開萊德，雖然這次泰莎不是真的發作也沒受傷，但婦人冷淡的反應讓泰莎警覺到很多人都不知道服務犬的求救訊號，即使當時萊德穿著服務犬背心，婦人仍然不清楚萊德的用意。

泰莎藉此呼籲，服務犬受過專業訓練，性情穩定不會隨便攻擊人，若有穿著背心的服務犬獨自來到你身旁，表示牠的主人很有可能已經倒下了，牠才會過來請你幫忙，請不要生氣、不要害怕並跟著牠走，因為可能有人正需要你的幫助。

她也在萊德的背心上附註「如果我一個人，請跟著我」，確保萬一癲癇發作時，萊德能順利找到人幫忙。