問題浮現？中國製C919客機傳尾翼升降舵脫落 全面停飛

中國自主研發的大型客機C919，傳出用碳纖維複合材料打造的機翼升降舵有脫落情形，已經被當局全面停止試飛。（法新社）

2018-06-22 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國自主研發的大型客機C919，於2015年推出第1架原型機，並於2017年5月完成試飛，第2架原型機同年12月試飛成功，但目前傳出用碳纖維複合材料打造的機翼升降舵有脫落情形，已經被當局全面停止試飛。

綜合外媒報導，中國商用飛機有限責任公司（COMAC）自2015年來自主打造大型客機C919，在去年2度試飛成功，並宣布海外訂單已達到815架，訂定超越1000架飛機訂單的目標，現在卻被爆料以碳纖維複合材料製成的機翼升降舵出現脫落情況，恐影響飛安。

升降舵位於飛機尾翼，可由駕駛員控制向上或向下擺動，以此控制飛機在大氣層中往上飛行或往下降落，若在飛行過程中脫落，後果不堪設想。爆料者還指出，2架原型機的油箱也正在進行改造工程，目前均為停飛狀態，下次試飛可能延至7月才會進行。

對此，中國透過官媒《環球時報》澄清，今（22）日編號為B-001C的C919原型客機，在上午7點13分由上海浦東機場升空試飛，並於8點48分時成功降落，另架編號B-001A的C919原型客機，同樣於今天從中國陝西試飛院跑道升空，並降落完成試飛，官媒想藉此證明傳言有誤。