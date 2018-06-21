用鳥類DNA復活恐龍 專家：最快5年內成真

電影情節將成真？古生物學家指出，最快5年內有機會利用鳥類DNA復活恐龍。圖為《侏儸紀世界2》的劇照。（美聯社）

2018-06-21 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕《侏儸紀世界》系列電影近期在台上映，劇中讓恐龍重生的方式讓人印象深刻，有古生物學家霍納博士（Dr. Jack Horner）指出，鳥類的基因與恐龍相似，隨著基因工程的進步，複製恐龍最快5年內有機會成真。

英國《快報》報導，霍納博士一直擔任《侏儸紀世界》系列電影的恐龍顧問，他表示從琥珀中取出蚊子血液複製恐龍的電影橋段，其實用雞的DNA即可複製成功。

研究發現，現今生物中鳥類與恐龍的DNA最相近，甚至有研究團隊認為可以用雞隻研究「雞隻只是退化的恐龍，恐龍的手部變成雞的翅膀，而恐龍的尾巴演化到雞身上逐漸退化。」，並創造一群「雞恐龍（Chickenosaurus）」，他們從容易的部分進行修復，例如將鳥嘴重塑成恐龍的口鼻部位，最難創造則是恐龍的尾巴部分。

霍納認為，透過基因逆向工程，修復雞隻的DNA，讓牠們看起來更像恐龍，他更斷言「未來5到10年內將複製成功」。他也描述未來的修復經過，「我們用一個胚胎，決定這個特殊的基因在哪個階段啟動，在哪個階段關閉，再加以調整可以培育出有長尾巴的鳥。」