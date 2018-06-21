中國愛用雷射武器傷人 專家：恐引發台美日報復

外媒報導，中國再度對美軍使用雷射武器逾20次。圖為美軍機示意圖。（路透）

2018-06-21 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美中近年來對海、空權的爭奪日漸激烈，美軍數度指控中國使用雷射武器干擾船艦或飛行器，恐導致駕駛失明。有研究員指出，中國若是持續使用雷射光攻擊他人，恐導致台灣、美國和日本的報復，對中國來說是損人不利己。

《美國之音》引述美國《航空週刊與空間技術》報導，中國最近於東海再度向美軍飛行員使用雷射武器逾20次，美軍印太司令部發言人指出，雷射光的來源分別來自陸上和漁船上。報導中提到，雖尚不知發動攻擊的確切位置，但中國官方被指控透過提供補貼和訓練，讓漁民充當「海上民兵」，偷襲其他國家的漁船或海巡。

報導寫道，美國國際評估與戰略中心資深研究員費舍爾說，中國的目的是為了驅趕美軍機和船隻，雖然雷射是一種非致命性的攻擊方式，但仍是非法且殘酷的行徑，強調中國若持續使用雷射器，會讓台、美、日認為除了報復別無選擇，以其人之道還致其人之身，屆時中國將承受嚴重損失。

先前曾傳出兩位美國空軍C-130運輸機駕駛，在吉布地因為中國發射的軍事等級雷射武器導致眼睛受到輕傷，美國國防部在當時表示，此舉對美國的空軍人員造成真正的威脅，美國嚴肅看待此事，已正式對中國政府發出外交照會，要求調查。