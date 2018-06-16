快來看！2018韓國小姐選美大賽 50名佳麗出爐

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自大田廣域市的25歲金柳賢（音譯）、 右上：來自仁川的19歲安賢英（音譯）、左下：來自慶尚南道的21歲李素媛（音譯）、右下：來自首爾的20歲史燁貞（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018-06-16 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕2018韓國小姐選美大賽即將展開，50名入選佳麗的照片也隨之曝光，由於過去的韓國小姐選美，參賽者經常被網友認為長得太過相似，因此這次50位美女的長相格外引人注目。

據《韓國時報》報導，50名佳麗近來發布了自拍照，希望能吸引為自己投票的人潮。民眾可透過Google Play商店和Apple App Store的2018韓國選美大賽官方軟體進行投票，從6月11日持續到6月17日下午6時為止。

每位民眾可重複投票，但每天最多10票，最受歡迎的佳麗將保送至7月4日的32強比賽。而6月18日至7月3日會進行第二輪投票，得票最多的選手將獲得人氣獎。

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自京畿道的21歲金智永（音譯）、 右上：來自濟州島的23歲楊熙恩（音譯）、左下：來自京畿道的23歲金素敏（音譯）、右下：來自忠清北道的23歲金朴麗（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：菲律賓韓裔25歲郭申妍（音譯）、 右上：來自江原道的25歲金恩比（音譯）、左下：來自慶尚南道的21歲鄭英吉（音譯）、右下：來自忠清北道的24歲金賢娜（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自江原道的25歲崔智佑（音譯）、 右上：來自慶尚南道的25歲朴承恩（音譯）、左下：北美韓裔26歲李允智（音譯）、右下：來自首爾的23歲金喜羅（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自仁川的22歲金桂林（音譯）、 右上：來自慶尚南道的25歲全恩娃（音譯）、左下：來自光州的21歲康貞賢（音譯）、右下：來自光州的21歲趙惠珉（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：日本韓裔24歲洪姬安（音譯）、 右上：來自慶尚南道的21歲朴譽葉（音譯）、左下：來自濟州島的24歲康杜蘭（音譯）、右下：來自大田廣域市的22歲金敏素（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自慶北的20歲林坤敏（音譯）、 右上：來自大田廣域市的21歲郭恩治（音譯）、左下：來自慶州的23歲金娜洋（音譯）、右下：來自大邱廣域市的24歲孫正恩（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自首爾的24歲李允智（音譯）、 右上：來自光州全南的25歲吳索（音譯）、左下：來自全羅北道的23歲金惠珍（音譯）、右下：來自釜山蔚山的22歲申恩惠（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自大邱的21歲金素媛（音譯）、 右上：來自仁川的18歲全智敏（音譯）、左下：來自首爾的21歲全斗然（音譯）、右下：來自全羅北道的23歲尹意智（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自首爾的23歲陸智秀（音譯）、 右上：來自濟州島的23歲金荷娜（音譯）、左下：來自大邱的25歲宋秀賢（音譯）、右下：來自京畿道的24歲朴智媛（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：中國韓裔的21歲金希然（音譯）、 右上：來自釜山蔚山的21歲孫希珠（音譯）、左下：來自慶北的25歲周明秀（音譯）、右下：來自中國韓裔的26歲金瑟成（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自釜山蔚山的22歲金奎麗（音譯）、 右上：來自忠清北道的20歲申珉智（音譯）、左下：來自江原道的21歲李孝容（音譯）、右下：來自首爾的21歲金秀賢（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）

2018韓國小姐50名佳麗出爐。左上：來自全羅北道的20歲李珠賢（音譯）、 右下：來自忠清北道的21歲安舒斌（音譯）。（圖擷自미스코리아 Miss Korea臉書）