小女童被反綁虐打「冷靜承受」 網友超擔心上網求助

2018-06-13 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地最令人心寒的案件，莫過於脆弱不堪毫無反擊能力的孩童遭受虐待，有網友在臉書專頁上，貼出一段影片，影片中小女童遭綑綁後被狠狠抽打，雙腿一條條滲血、皮開肉綻的痕跡，但更令人擔心的是，小女童反映十分「淡然」，不哭不鬧，如同人肉沙包，讓人懷疑恐遭受長期虐待訓練出來的，令人十分憂心，留言內有諸多國外網友上網求救。

有網友在《突發事故報料區》貼出一段影片，小女童衣服被拉起、雙手遭反綁懸吊，一名婦人手持疑似曬衣架的東西，往身上狂抽，並疑似問說：「鬧不鬧小朋友，啊？還鬧不鬧？」，這時片段中明顯可以看到女童雙腳已經有多處開放性傷口，女童披頭散髮膽怯的說：「不鬧了...」，但婦人仍發狂似的繼續猛抽。

最後女童痛到受不了，跳到床上躲避，但婦人沒有因此放過她，一把抓住女童的頭將她拖下床，繼續朝她身上虐打，女童的雙腿及下腹部都有明顯血痕，沒有傷口的皮膚也紅腫一片，被綁起來的雙手也已經發紫，且女童衣服骯髒，疑似平常沒有挨打的日子也並未受到妥善照料。

但最令人擔憂的是，小女童被虐打的反應十分冷靜，途中被抓狂的婦人詢問時，還有條不紊的回答，不哭不鬧的樣子，讓大批網友十分心疼，推斷妹妹應該常常被打，「習慣疼痛」了才能表現出這個樣子。

這段影片內容的發生地可能是在中國；原PO在原始貼文上寫說：「習大大....希望看見也希望你伸出援手拯救這個無辜的小朋友」，下面網友們也紛紛留言：「很可憐，但是我真心覺得影片中的小妹妹冷靜的有點恐怖」、「這小孩可忍成這樣表示常被打，會有報應」、「這是娘嗎？千刀萬剮都不足以顯示她的惡行」、「這個視頻在新馬泰瘋狂的轉發出了。希望有關當局可以採取行動！」、「孩子再怎麼錯，也不該這樣打，狗娘養的」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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