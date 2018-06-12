重建關係 馬哈地：馬來西亞將重開駐北韓大使館

2018-06-12 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）接受日本媒體訪問時稱，大馬將在平壤重開駐北韓大使館，藉此與北韓重新建立關係。

「星洲網」報導，大馬原本與北韓有密切的外交和貿易關係，但在北韓領導人金正恩哥哥金正男，去年於吉隆坡國際機場遭暗殺後，兩國關係陷入僵局，大馬召回駐北韓大使並關閉使館。

上月再度就任總理的馬哈地正訪問日本，他週一（11日）告訴《日經亞洲週刊》（Nikkei Asian Review），「是的，我們會重開大使館」，表明大馬駐北韓大使館將重新開啟。

針對週二在新加坡舉行的「川金會」，馬哈地表示，大馬不應該質疑北韓和美國談判的誠意，因為這會阻礙雙方合作，「我們應該相信北韓參與國際談判，是為了緩和此前的僵持關係」。

提到美國總統川普，馬哈地表示，川普作風善變，難以評估他的為人和政策，「有時候，他說了一件事，然後又改變主意，這讓我們難以理解他提出的任何政策」。

此外，針對先前宣布將取消馬新跨國高鐵，以削減政府的開銷和投資，避免國家破產。馬哈地在受訪時澄清，這個高鐵計畫不是被取消，而是被展延。

馬哈地說，政府已展延馬新高鐵計畫的推行，並有必要重新研究這項計畫。他指出，如果大馬資金不夠，就必須展延這項計畫，或把計畫的範圍縮小。