中國卡車罷工延燒 司機高喊「打倒共產黨」！

中國多地卡車司機8日起在多省發動罷工。（圖擷自網路）

2018-06-11 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地卡車司機因不堪官商層層剝削，8日起在多省發動罷工，強調「已經忍無可忍，沒有退路」，甚至有地方卡車司機已喊出「打倒共產黨」。中國官媒雖未報導此事，但有評論家認為，中共若不拿出解決方案，恐會影響到其他行業，這件事真的「鬧起來」，後果可能比較麻煩。

綜合中媒報導，江西、上海、湖北、安徽、重慶、山東及貴州等多地的卡車司機，集結在國道、停車場及高速公路等地，要求降低油價、提高運費、交警及運管部門停止對大卡車隨意罰款。也有卡車司機在「微信」上貼出中國政府的「十宗罪」，目前抗爭仍在持續進行中。

目前中國官媒還未報導此事，但由於官方的強力壓制，使得卡車司機之間的協調有障礙，因此無法讓更多卡車司機參與罷工。另外，中國官方已實施嚴厲的資訊管制，從昨天上午9點開始，關於卡車司機罷工的資訊已被刪除。許多媒體在8日罷工後也全面維穩，為了防止罷工消息傳播，各地官方一片靜默，中國交通運輸部也尚未評論此事件。

中國北京歷史學者章立凡認為，事件整體影響將很大，不過有待觀察，認為其影響產生的連鎖反應會比較嚴重，「就交通而言，哪怕是部分癱瘓也很嚴重。」他強調，國道阻塞很快會放射到更大面積地區，相關物資的供應將會受到影響，「如果中共拿不出一個辦法迅速解決的話，有可能引起骨牌效應。甚至會影響到其他行業。如果這件事真的鬧起來，後果可能比較麻煩。」

不過，有部分中國網友持不同看法，稱中國有幾百萬效忠習近平的部隊、幾百萬警察，卡車司機罷工是「小事」，還有人說，「這些星星之火，不知道何時才能形成燎原之勢？太遙遠了。」

相關影片請見：